Virtus Verona, Fresco: "Con la C d'élite verrebbero retrocesse di una categoria 40 squadre"

Fortemente contrario alla realizzazione di una C d’élite Luigi Fresco, presidente e allenatore della Virtus Verona, ha spiegato il proprio pensiero dalle pagine di NotiziarioCalcio.com: “Io credo che non si possano fare delle riforme in così poco tempo, si rischia di arrivare ad una situazione di confusione totale. Per me bisogna continuare con i tre gironi: creando la C d’élite, si andrebbero a retrocedere di una categoria ben quaranta squadre, e la nuova categoria sarebbe un bagno di sangue per tutti. Meglio lasciare tutto così”.