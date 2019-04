Viterbese, Calabro: "Monza? Il 2-1 è meglio dell'1-0"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sconfitta della sua Viterbese in casa del Monza nella finale di andata di Coppa Italia Serie C, mister Antonio Calabro ha commentato in questi termini la gara in sala stampa: "Il 2-1 è meglio dell'1-0, guardando anche al nostro percorso e alle defezioni dell'ultimo minuto è un risultato che mi soddisfa. Il ritorno? Ancora non so come lo preparerò. Anzi oggi pensavamo il Monza si schierasse in modo diverso. Nella prima mezz'ora abbiamo avuto personalità, passando in vantaggio e sfiorando anche il 2-0. Loro soffrivano molto la nostra intensità. Ma noi non riusciamo a fare 90' intensi perché giocando ogni tre giorni non è facile".