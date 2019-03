Viterbese, Calabro: "Trapani ha la rosa più importante del campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, tecnico della Viterbese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia Serie C contro il Trapani (in programma domani sera alle 20.30): “Domani giocheremo contro una squadra che a livello di rosa è la più importante del campionato, composta da giocatori che hanno gamba e che hanno importanti doti tecniche. Il Trapani sia a centrocampo sia in attacco ha vari interpreti in grado di risolvere le partite e domani sappiamo di giocarci molto, del resto come in tutte le partite ultimamente. Il fatto di essere arrivati in semifinale di Coppa e di aver fatto bene in campionato, ci deve dare una spinta in più per completare questo percorso. Dobbiamo tralasciare la forza dell’avversario e concentrarci sul nostro gioco e sui nostri obiettivi".