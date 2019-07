Viterbese, passaggio di quote si o no: niente è scontato

© foto di Federico Gaetano

"In questa settimana abbiamo portato avanti tutte le procedure per rilevare la società, compresa quella relativa alla fidejussione. A questo punto, martedì o al massimo mercoledì, saremo nuovamente a Viterbo per incontrare Camilli e cercare quindi di chiudere la trattativa": parola di Marco Arturo Romano, che dalle colonne de Il Messaggero ha fatto sapere di essere prossimo a rilevare la Viterbese.

Fumata bianca non scontata - Nonostante tutto, comunque, la fumata bianca per il positivo esito di una trattativa che sembra andare avanti da tempo, non è scontato. Sembra infatti ci siano da chiarire determinati aspetti della cessione, legati al monte ingaggi della Viterbese, non propriamente basso per una società di Serie C. Ma in merito a questo, si sa, Camilli non ha mai avuto problemi, ha sempre messo, per dirla in gergo, mano al portafogli per allestire la miglior squadra fosse richiesta, ottemperando poi sempre a qualsiasi singolo impegno preso.

Nodo allenatore - Due i tecnici sotto contratto, e anche questo potrebbe essere un aspetto da non sottovalutare. Anche se uno dei due, Antonio Calabro (l'altro è Giovanni Lopez), quasi sicuramente, qualora il closing andasse a buon fine, guiderà la prima squadra gialloblù: ovviamente dopo aver chiarito con la proprietà quelli che sono i piani futuri. Questo è stato confermato dallo stesso Romano. E Giannichedda? La pista pare tramontata.