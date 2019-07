Si avvicina l'ufficialità del cambio di proprietà in casa Viterbese. Come riporta il Corriere di Viterbo anche gli ultimi dettagli legati alla cessione delle quote da parte di Piero Camilli all'imprenditore Marco Augusto Romano sono stati risolti. Da domani la squadra andrà in ritiro e la nuova dirigenza agirà sul mercato. Attesa per oggi l'ufficialità dell'addio".