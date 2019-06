© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Sembra essere ormai una voltata a tre fra Triestina, Vicenza e Avellino per il terzino destro Vedran Celjak. Il classe ‘91 è in scadenza di contratto con la Sambenedettese e sta valutando queste tre piazze in vista della prossima stagione come riferisce Trivenetogoal.it, con il Potenza che appare nettamente in svantaggio rispetto alle tre rivali.