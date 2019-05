134 gol in una stagione, il San Luca infrange il record del grande Torino

Ai giallorossi è riuscita l’impresa di segnare 134 reti in una stagione e infrangere un record durato quasi 80 anni

San Luca (RC) – Domenica 28 Aprile 2019 sarà ricordato come il giorno in cui il San Luca ha riscritto la storia del calcio italiano. Con un roboante 22-5 all’Aurora Reggio maturato sul rettangolo verde dello stadio Corrado Alvaro, il San Luca incide il proprio nome negli annali del calcio. Sono 134 i goal segnati alla fine di questo campionato di Promozione che consentono al San Luca di superare le 125 marcature siglate nella stagione 1947-48 dal Grande Torino in un campionato di Serie A a 21 squadre. Ennesimo record infranto dalla corazzata giallorossa che chiude il campionato da imbattuta con una media gol pari a 4,46 gol/partita e con la media di una marcatura segnata ogni 20,14 minuti di gioco. Numeri da capogiro realizzati da un attacco devastante che vede Carella e Bruzzaniti chiudere la stagione a parimerito con 30 reti a testa, seguiti da Romero a quota 20. Un tridente stellare che, da solo, ha portato in cascina la bellezza di 80 marcature. Una stagione da incorniciare per il tecnico Maurizio Panarello il quale è riuscito a creare una macchina perfetta in grado d’infrangere record su record. Il San Luca, quindi, chiude il campionato di Promozione Calabrese con 84 punti su 90 in classifica, superando il record di 83 punti del Corigliano Calcio conquistato la scorsa stagione.