Agliardi: "Il vero avversario del Cesena è il Cesena stesso"

Intervistato da Tuttocesena.it il portiere Federico Agliardi ha parlato del girone d’andata di Serie D e della voglia di conquistare nuovamente le serie professionistiche del calcio italiano: “La sosta natalizia non ha placato la nostra fame, anzi siamo carichi come una molla e domenica faremo di tutto per brindare al nuovo anno con la sesta vittoria di fila. Per la Serie C la strada è ancora lunga, siamo a metà del cammino, e dobbiamo tenere la testa alta perché il vero avversario del Cesena siamo noi stessi. - continua Agliardi parlando di se stesso – Non so se ho portato 7-8 punti in dote con le mie parate, non c’è la controprova, ma posso dirvi che sono orgoglioso di difendere i pali di questo nuovo Cesena e accetto anche le critiche perché sono solo un piccolo ingranaggio di questa macchina. Carriera migliore? In tutti questi anni mi sono tolto diverse soddisfazioni, anche in piazze importanti. Però ha ragione Gigi (Turci ex portiere e maestro di Agliardi), so bene che avrei potuto fare di più. Non cerco alibi, sicuramente in carriera ho commesso qualche errore di troppo. Stop”.