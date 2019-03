© foto di Federico Gaetano

Dopo i festeggiamenti per i 40 anni il fantasista del Bari Franco Brienza ha parlato in conferenza stampa ringraziando il calore e l’affetto del popolo biancorosso: “Oggi devo solo ringraziare tutti, non mi aspettavo un’accoglienza del genere per questi 40 anni. Sono emozionato e orgoglioso di questo, significa che sono entrato nel cuore delle persone. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare una certa gavetta prima di arrivare in A. Non me la sento di fare bilanci, ancora mi diverto e penso anno dopo anno. - continua Brienza come riporta Tuttobari.com - Futuro? A differenza del recente passato mi sento molto bene fisicamente e penso di poter dare ancora qualcosa. Se riesco a tenere questa condizione fisica e mentale credo che proseguirò la mia carriera”.