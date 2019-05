Bari, Cornacchini: "Felice della fiducia. Pronto per stagione complessa"

Conferenza stampa in casa Bari per fare il punto sulla stagione del ritorno fra i professionisti del club pugliese con presente il presidente Luigi De Laurentiis, il tecnico Giovanni Cornacchini e il club manager Matteo Scala. Ecco le parole del tecnico riportate da TuttoBari.com: "Devo assolutamente ringraziare il presidente per la fiducia. Sono contento di questo, e di ripartire per un'altra stagione che sarà complicata. C'è stato un grandissimo lavoro. Non sono ben visto? Se la società andasse dietro al pensiero della gente probabilmente non sarebbe forte. Dandomi l'opportunità di ripartire, probabilmente ha idee precise. Sono molto contento, mi auguro di poter fare ancora meglio. La gente avendo visto un calcio di un certo livello vorrebbe vedere bel gioco, ma la cosa più difficile è vincere. Al gioco ci si potrà arrivare: mi sono posto questo obiettivo, giocheremo meglio".