Bari, Scala: "Vogliamo lavorare per salire il più in alto possibile"

Matteo Scala, club manager del Bari, ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al successo dei biancorossi nel girone H di Serie D. Queste le sue dichiarazioni: "Non vedo l'ora di staccarmi un po' dalla squadra per potermi mettere a lavoro sull'obiettivo futuro: continuare la salita più in alto possibile", le parole riportate da Tuttocalciopuglia.com.