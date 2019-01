Cascione: "Qualcuno a Cesena non mi voleva". Ma il club smentisce

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Botta e risposta fra Emmanuel Cascione e il Cesena. Nei giorni scorsi il centrocampista aveva parlato a Tuttocesena.it dei contatti avuto lo scorso novembre con il club romagnolo per un suo ritorno dopo la separazione avvenuta l’estate scorsa a seguito del fallimento della società: “Anche questa volta, però, è andata male. A differenza della scorsa estate, quando sono stato illuso per diverso tempo dalla dirigenza bianconera, a novembre il mio sogno di poter riabbracciare il Cesena è durato soltanto poche ore. Un lunedì sono stato a pranzo con Pelliccioni e in maniera molto garbata e sincera il direttore mi ha detto che lui, se avesse potuto, mi avrebbe preso ad occhi chiusi. Il problema però è che in casa bianconera c’era della gente che non mi voleva. Non nego che mi sarebbe piaciuto da matti tornare nella ‘mia’ Cesena. Non nego che a Cesena, nonostante certe frottole che mi sono giunte alle orecchie negli ultimi mesi, sarei venuto praticamente gratis”.

Oggi è arrivata una nota ufficiale del club bianconero che nega la ricostruzione fatta dal calciatore spiegando che la decisione di non tesserarlo è stata presa in maniera condivisa da tutta la società: “Con riferimento all’intervista del calciatore Emmanuel Cascione rilasciata al portale Tuttocesena.it e pubblicata ieri, il Cesena FC ritiene necessario fare una doverosa precisazione. Pur ribadendo la stima professionale verso Cascione, il Cesena FC puntualizza che la decisione finale di non tesserare il calciatore non è dipesa da un supposto ostracismo nei suoi confronti da parte di altre non meglio precisate figure interne al club ma esclusivamente da una valutazione di natura tecnica condivisa come sempre, giova ribadirlo, da tutte le componenti societarie”.