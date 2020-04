Dilettanti in crisi. Rimborsi spese dei giocatori fermi, l'AIC: "Per i calciatori sono vitali"

La crisi economica del calcio potrebbe investire soprattutto il mondo dei Dilettanti. Il Mattino fa il punto sul calcio campano: dalla Serie D alla Terza Categoria, ci sono in regione 535 squadre e tante potrebbero scomparire a causa dello stop ai campionati. Antonio Trovato, referente del Sud Italia dell'AIC per i Dilettanti, dice: "i rimborsi spese sono vitali per i giocatori però molti presidenti non pagano più da tempo".