Ds Arzignano: "Realizzato solo ora che abbiamo scritto una pagina di storia"

"Dopo i primi giorni di grande gioia ed entusiasmo, anche per come è arrivata la vittoria, solo ora sto realizzando quello che abbiamo fatto e che abbiamo costruito tutti assieme. Abbiamo scritto una gran bella pagina della storia di questa Società, di Arzignano e di tutta la Vallata. Ma lo voglio vedere come un punto di partenza, non certo di arrivo. Sono ancora più determinato di prima. Ci sono stati tanti momenti belli e per fortuna pochi momenti delicati e difficili. Penso che le vittorie in extremis con Feltre e Campodarsego siano state fondamentali per il nostro cammino! Mentre la sconfitta interna con il Cartigliano nel girone d’andata è stata davvero difficile da digerire per tutto l’ambiente, ma allo stesso tempo ci ha insegnato molto ed è stata una lezione che ci ha permesso di rafforzare la mentalità e di diventare un gruppo sempre più unito”. Mattia Serafini, direttore sportivo dell'Arzignano Valchiampo, ai microfoni ufficiali del club veneto ha così analizzato l'annata che ha portato i suoi in Serie C.