Dt Como: "Stagione irripetibile. Per la C servono 3/4 innesti"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Intervista dalle pagine di TuttoC.com per Ninni Corda, responsabile dell'area tecnica del Como neo promosso in Serie C: "Come definire questa stagione? Irripetibile. Miglior difesa d’Italia, record storico della Serie D con 89 punti e una media di 2,62, 15 vittorie su 17 nel girone di ritorno: passeranno decenni prima che qualcuno batta il nostro record".

Cosa serve per la Serie C? Questo è un organico che ha fatto numeri straordinari e per me con tre o quattro innesti può fare tranquillamente la C, poi chiaramente la società farà le sue valutazioni anche a seconda delle ambizioni. Di sicuro Federico Gentile, Cristian Anelli e Martino Borghese sono stati gli assoluti trascinatori di un gruppo che ha fatto grandissime cose.

Il mio futuro? Ho un contratto con il Como, vedremo con la nuova società. Siamo stati bene insieme ma questo non vuol dire niente. So che mi stimano molto, vediamo. Per me l’importante è aver portato a termine il mio lavoro".