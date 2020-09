ESCLUSIVA TMW - Ag. Razzitti: "Ci sono diverse proposte. Sta bene e l'ha dimostrato al Franciacorta"

esclusiva Ag. Razzitti: "Ci sono diverse proposte. Sta bene e l'ha dimostrato al Franciacorta"

Per il centravanti Andrea Razzitti lo scorso febbraio era iniziata una nuova avventura dopo una prima parte di stagione da svincolato. In Serie D con la maglia del Franciacorta il classe ‘89 aveva tutta l’intenzione di ripartire e riconquistare visibilità e magari anche la terza serie, ma la pandemia ha frenato il suo sogno dopo la rete della vittoria contro il Mantova. Ora il giocatore si sta guardando attorno per iniziare un nuovo capitolo come spiega il suo agente Marco Tropea ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Il giocatore sta bene e lo ha dimostrato lo scorso febbraio quando ha iniziato l’avventura con il Franciacorta giocando due gare intere e segnando un gol importante contro il Mantova. Purtroppo la pandemia ha bloccato tutto sul nascere. Ora stiamo ascoltando diverse proposte e cerchiamo un progetto importante da cui ripartire”.