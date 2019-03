“Mi sono stancato”. Così a TuttoMercatoWeb l’ad del Como, Roberto Felleca.

Felleca, che succede?

“Siamo stati maltrattati in estate con la vicenda della fideiussione. Facciamo tanti sacrifici e man mano che passano i giorni sale la tensione, ci fischiano contro un rigore inventato come la scorsa settimana e subiamo altri torti arbitrali”.

Cosa chiedete per il rush finale?

“Più attenzione. Vogliamo arbitri all’altezza delle partite del Como. Siamo nell’unico girone dove ci sono altre squadre forti su tutte il Mantova, non possiamo perdere per gli errori arbitrali”.