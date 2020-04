Foggia, Corda: "Con il 3% del taglio degli stipendi in A si può salvare l'intera Serie D"

“Basterebbe che la Serie A destinasse alla Serie D il 3% degli 800 milioni di euro che i club dovrebbero risparmiare grazie al taglio degli stipendi ai calciatori per salvare i Dilettanti”: è questa la proposta che Ninni Corda, tecnico del Foggia, ha lanciato attraverso le colonne del Corriere dello Sport. “In questo modo - spiega - il movimento potrebbe beneficiare su un gettito di cassa di 24 milioni a beneficio di società che hanno un estremo bisogno di quei contributi per andare avanti e far fronte a tutti gli impegni di spesa cui molti non potranno far fronte a causa dello stop ai campionati. A mio avviso è questa la soluzione più immediata e dignitosa per salvare la Serie D".