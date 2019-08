Foggia, dalla Salernitana arriverà in prestito l'attaccante Kadi

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Pronto un nuovo rinforzo per il Foggia, che si appresta a ripartire dalla Serie D dopo il fallimento. In arrivo un attaccante dalla B per aiutare il neo-tecnico Amantino Mancini nella risalita: dalla Salernitana di Lotito infatti giungerà in prestito Sofiane Ahmed Kadi, attaccante franco-algerino classe '97. Lo riferisce Sky Sport.