© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport sarebbe già finita l’avventura di Sofiane Ahmed Kadi, attaccante classe ‘97, al Foggia. Il giocatore era arrivato a inizio agosto in rossonero in prestito dalla Salernitana, ma il rapporto con il club pugliese si sarebbe già interrotto col francese che è dunque in procinto di tornare in Campania.