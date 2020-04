Foggia, Di Bari: "Dobbiamo essere ammessi in C, no ripescati: differenza non sottile"

Come riferisce tuttocalciopuglia.com, dalle colonne del Corriere dello Sport - ed. Puglia, ha parlato il Dg del Foggia Riccardo Di Bari: "Il Foggia dovrebbe essere ammesso alla Serie C, non ripescato, una distinzione a mio avviso non sottile. Una riammissione a mio avviso di diritto per come si è evoluto il campionato e per l’opportunità che la nostra squadra non ha potuto giocarsi per conquistare il primo posto, distante appena un punto. È più che un diritto che il Foggia possa salire insieme al Bitonto nel prossimo campionato di Serie C. Si tenga conto che la nostra società ha rispettato le regole fino in fondo, e va premiata per questo. Ricordo che questo è il periodo in cui scattano i punti di penalizzazione per stipendi non pagati e altro. La riforma dovrà censurare soprattutto questo malvezzo".