Francesco Marcheggiani non andrà a rinforzare l’attacco del Foggia. Il giocatore, svincolatosi dal Rieti, infatti ha declinato l’offerta del club pugliese spiegando di non voler ripartire dalla Serie D, ma continuare fra i professionisti. Lo rivela Foggiacalciomania.com che ha spiegato come dopo una lunga riflessione, l’offerta di Felleca era ottima dal punto di vista economico, ha comunicato in mattinata il suo no al club dauno.