Grosseto, Pochesci nega: "Solo voci. Vi assicuro che non conosco la proprietà"

vedi letture

Nelle scorse ore è stato accostato il nome dell'allenatore Alessandro Pochesci al Grosseto. A smorzare gli entusiasmi e le indiscrezioni, però, ci ha pensato il diretto interessato nel corso di un'intervista a GrossetoSport.com: "Ogni tanto a Roma si divertono a mettere in giro certe voci. Vi posso assicurare che non conosco personalmente la proprietà. Ho seguito i biancorossi quest'anno e colgo l'occasione per fare i complimenti al presidente e al mister per il lavoro fatto negli ultimi due anni in cui hanno vinto due campionati. Grosseto è una bella piazza per fare calcio e ho ricordi positivi".