Lafferty chiama Palermo: "Pronto a difendere ancora quei colori"

© foto di Federico Gaetano

Una sola stagione, con 11 reti in 34 presenze di Serie B, è bastata per fare entrare Palermo e il Palermo nel cuore di Kyle Lafferty. Tanto che l’attaccante classe ‘87 attualmente svincolato sogna di poter tornare a vestire il rosanero nonostante il club si trovi in Serie D: “Tornare a Palermo mi piacerebbe molto, sono rimasto legato a quei colori, li porto nel cuore e se ci fosse la possibilità di difenderli ancora lo farei. - spiega il nordirlandese al Ilovepalermocalcio.com - Nell’estate del 2014 sono andato via contro la mia volontà perché a Palermo stavo bene e furono Zamparini e Iachini a mandarmi via. Essere definito un donnaiolo non è il massimo, ma ringrazierò comunque Zamparini per avermi fatto conoscere la Sicilia".