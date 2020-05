ll mondo del calcio piange Andrea Rinaldi: è morto il centrocampista del Legnano

Proprio nei giorni scorsi, anche L'Eco di Bergamo aveva dedicato la sua apertura al dramma di Andrea Rinaldi, ex Primavera dell'Atalanta ora in forza al Legnano in Serie D: il classe 2000 era stato colpito da un'aneurisma cerebrale e per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte.

Purtroppo, oggi è arrivata la notizia della sua scomparsa, a soli 20 anni.

A comunicarla è stata proprio il Legnano: "Andrea Rinaldi, il nostro guerriero, ci ha lasciato - si legge -. Un aneurisma lo ha strappato alla vita a 20 anni non ancora compiuto, nel fiore degli anni, con una vita davanti e con una carriera che prometteva traguardi luminosi. Una tragedia improvvisa e sconvolgente, impossibile anche solo da immaginare".

Alla famiglia, ai cari e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Tuttomercatoweb.com.