Mantova, Pecchini: "Aspettiamo la patente per la C. Così potremo iniziare a lavorare"

Il vice presidente del Mantova Gianluca Pecchini attende con ansia il 20 maggio quando il Consiglio Federale dovrebbe aprire le porte della Serie C al club virgiliano: “Ci aspettiamo la patente per la Serie C e mi auguro che sia solo un pro forma. Purtroppo siamo già in ritardo rispetto alle previsioni, ma il 20 maggio è una data sostenibile per metterci al lavoro in vista della prossima stagione. - continua Pecchini a La Voce di Mantova - Viviamo un presente complicato e all’orizzonte c’è un futuro imprevedibile e tutto da disegnare. L’agenda, come potete immaginare, è abbastanza corposa e comprende molte voci. Per questo dico che prima Setti, Masiello ed io potremo metterci al lavoro e meglio sarà".