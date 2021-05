Partita del Cuore, si dimette Pecchini: "Mi assumo le responsabilità di quanto accaduto"

Il direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti Gianluca Pecchini si è dimesso dal proprio ruolo dopo le polemiche sollevate da Aurora Leone dei The Jackal per le frasi sessiste rivoltegli dal dg. "Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone", ha affermato Pecchini come riporta Corriere.it.