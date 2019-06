Modena, Sghedoni smentisce le voci: “Non voglio cedere neanche l’1%”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il patron del Modena Romano Sghedoni smentisce, ai microfoni di Parlandodisport.it, di voler cedere quote del club e di aver incontrato il patron del Carpi Stefano Bonacini: “Non voglio vendere nemmeno una quota del Modena, come vi avevo detto due giorni fa, non ho incontrato Bonacini e non lo incontrerò, l’ho visto l’ultima volta un anno fa allo stadio, posso dire che lo stimo, ma io non voglio vendere nemmeno un 1% di questa società”.