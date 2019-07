Palermo, Ferrero dopo aver presentato l'offerta: "Opera compiuta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Secolo XIX informa di come Massimo Ferrero, attuale presidente della Sampdoria, abbia presentato la sua prima offerta per acquisire la società del Palermo, dopo il fallimento dei siciliani. Lo ha fatto tramite Holding Max, la società a responsabilità limitata al vertice della sua piramide, che non lo coinvolge in prima persona in cui il socio di maggioranza è la figlia Vanessa. Il quotidiano genovese riferisce alcune dichiarazioni del numero uno blucerchiato dopo aver presentato l'offerta: "Opera compiuta. Ora tocca al sindaco e al popolo palermitano".