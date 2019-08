© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport i primi due colpi del nuovo Palermo saranno il centravanti Giovanni Ricciardo lo scorso anno protagonista con il Cesena e il centrocampista offensivo Mari Alberto Santana, già in rosanero nel 2002-03 e poi dal 2004-06, e nell’ultima stagione alla Pro Patria. I due nella giornata di oggi sosterranno le visite mediche per poi firmare in serata coi rosanero.