Palermo, il bivio di Santana. Carriera da dirigente o un altro anno sul rettangolo verde?

vedi letture

Continuare a calcare il rettangolo verde oppure smettere d’indossare le scarpette chiodate e indossare la giacca da dirigente? E’ questo il bivio a cui si trova di fronte Mario Alberto Santana, attaccante e capitano del Palermo, e del quale si parla oggi sulle pagine del Giornale di Sicilia. Secondo il quotidiano l’argentino nei prossimi giorno deciderà se accettare la proposta fatta dalla proprietà del club di un posto da dirigenti per il ritorno fra i Pro della società rosanero oppure continuare ancora per una stagione come calciatore. Con un obiettivo preciso: fare gol con la maglia del Palermo anche in Serie C, l’ultima competizione che manca al suo ruolino di marcia visto che è già finito nel tabellino marcatori sia in A, che in B che in D e nelle competizioni internazionali.