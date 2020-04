Palermo, si lavora anche al futuro: gettate le basi anche per il torneo di Serie C

Un periodo di stop che dà modo a diversi club di pensare anche in ottica futura, per lavorare su più strade in base a quello che sarà il domani. Ripresa dei campionati o no? Difficile dirlo ora, ma il Palermo, nobile decaduta, prova comunque a pianificare la stagione in Serie C, categoria alla quale ambisce dopo il lungo percorso che sta intraprendendo oggi in Serie D.

Stando a quando riferisce il Corriere dello Sport, indipendentemente dalla categoria (ricordiamo che in caso di approdo in C il contratto dilettantistico dovrà essere trasformato), lo zoccolo duro da cui ripartire è formato dal portiere Alberto Pelagotti, e dai difensori Edoardo Lancini, Roberto Crivello e Massimiliano Doda, e a loro si aggiungerà probabilmente Manuel Peretti. Per il centrocampo l'intenzione è confermare Alessandro Martinelli, e di discutere dei prestiti di Erdis Kraja e Christian Langella, intanto che qualche riflessione in più la obbligherà Malaury Martin, solo per una questione anagrafica. Che riguarda anche Roberto Floriano, arrivato però in rosanero con l'intento di un progetto pluriennale; più probabile quindi che in avanti sia sacrificato uno tra Ferdiando Sforzini o Giovanni Ricciardo. Verso la conferma, invece, Andrea Silipo, Mattia Felici e Lorenzo Lucca.