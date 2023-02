ufficiale Novara, tesserato il portiere Pelagotti. Contratto fino a fine stagione

La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2023, di Alberto Pelagotti.

Il portiere toscano giunge in maglia azzurra a 33 anni, mettendo fin da subito a disposizione di mister Marchionni tutta la sua esperienza. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Alberto fa il suo esordio proprio con la divisa della città in cui nasce e cresce in Serie B a 21 anni. Con i toscani disputa più di 50 gare nella serie cadetta ed ottiene una promozione in Serie A. Promozione che non sarà l’unica della sua carriera, a Palermo infatti si ripete, portando i rosanero dalla Serie D alla Serie B. Ora è pronto a difendere la porta azzurra in Serie C, categoria che conosce molto bene, dove vanta quasi 200 presenze.