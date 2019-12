Brutte notizie in casa Palermo: oltre alla sconfitta interna contro l’Acireale infatti il club rosanero dovrà fare a meno per 3-4 mesi del capitano Mario Alberto Santana. L’argentino si è infatti infortunato al tendine d’Achille ed è stato operato quest’oggi e dovrà restare fuori almeno fino a primavera data la gravità dell’infortunio e l’età non più verdissima.

Una tegola per la squadra di Pergolizzi, che perde anche un prezioso riferimento in campo, che spingerà il Palermo a tornare sul mercato per trovare un valido sostituto del suo capitano e non solo. Dopo un avvio sprint che sembrava far volare i rosanero verso una sicura promozione nelle ultime settimane il distacco dalla seconda – il Savoia – si è assottigliato fino a cinque punti mettendo in mostra i limiti dell’organico rosanero. Sagramola e Castagnini in estate, e con poco tempo a disposizione, hanno costruito infatti una buona squadra, ma con qualche limite nelle rotazioni e una coperta che – a causa di alcuni infortuni – è diventata sempre più corta. Ora i due saranno chiamati a rinforzare e rimpolpare la rosa a disposizione di Pergolizzi. Per continuare la cavalcata verso i professionisti senza il timore di fallire l’obiettivo.