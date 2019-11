© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Dopo aver lasciato il Casarano l’esperto attaccante Filippo Tiscione, classe ‘85, si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo progetto, magari ambizioso, da sposare. L’attaccante, secondo quanto raccolto da Mediagol.it, avrebbe espresso la propria disponibilità a vestire la maglia del Palermo anche se al momento la società rosanero non ha intenzione di tornare sul mercato per sostituire l’infortunato Ferdinando Sforzini. Per Tiscione inoltre si stanno facendo sotto ben quattro club: il Teramo in Serie C, Biancavilla, Licata e Savoia in Serie D.