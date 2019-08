TMW - Palermo, si lavora per Caracciolo. E può tornare Santana

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Palermo a lavoro sul mercato. Contatti per gli attaccanti Andrea Caracciolo e Filippo Tiscione. E si lavora anche per il ritorno di Mario Santana, già rosanero tanti anni fa. In attesa di una chiamata invece Antonio Mazzotta, che era idea della Virtus Entella. Il Palermo si muove, a caccia di rinforzi...