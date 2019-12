L’ex ala del Palermo Gaetano Vasari ha parlato a La Repubblica alla vigilia della sfida dei rosanero contro l’Acireale, altra squadra in cui ha militato, soffermandosi anche sulla nuova società vedendo un netto cambio di passo rispetto al passato: “La società è attenta a noi ex rosanero non come accadeva con Zamparini che aveva a che fare con i palermitani solo per interesse. Mirri mi sembra uno in gamba, un tifoso prima che un presidente. L’iniziativa della partita con le vecchie glorie è stata bella e coinvolgente. Spero che possa portare la squadra in campionati importanti perché la città lo merita“.