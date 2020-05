Pres. Mantova: "In un paio d'anni possiamo puntare alla B. Sinergia con l'Hellas necessaria"

vedi letture

Il presidente del Mantova Ettore Masiello ha parlato dei programmi del club dopo la promozione in Serie C, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale, pensando in grande: “Stiamo strutturando la società con Setti, artefice della promozione assieme a chi scende in campo, che è la persona giusta per continuare a crescere. In un paio d'anni possiamo arrivare in Serie B. - continua Masiello come riporta la Vocedimantova.it - Continueremo ad avere autonomia e a valorizzare i giovani, ma per crescere sinergie come quella con l'Hellas Verona sono necessarie. Tifosi? Abbiamo preso in esame l’ingresso dei tifosi con distanziamento sociale e stiamo valutando le modalità per rimborsarli, non hanno potuto seguire tutte le partite casalinghe. Il prossimo anno penso che fino a ottobre giocheremo a porte chiuse e sarà dura senza il supporto dei nostri tifosi, ma speriamo poi di poter vederne tanti al Martelli”.