Razzismo anche in Serie D: episodio a Nardò, multato il club

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Da Lukaku a Dalbert, passando per Pjanic: e molti altri se ne potrebbero citare, perché il tema del razzismo negli stadi è ancora tristemente molto attuale.

E non solo tra i big, tra quelli più esposti alle luci dalla ribalta. Succede che anche nel campionato di Serie D si assista a episodi simili, come è accaduto nel match Nardò-Nocerina: alcuni supporters della formazione di casa, nel mezzo del match, hanno indirizzato cori razzisti all'attaccante dei campani Joel Tshibamba.

Tutto messo a referto dal direttore di gara, con il giudice sportivo che ha poi multato il Nardò, come si evince dal comunicato (che di seguito riportiamo):

"Euro 1.000,00 e diffida NARDO'SRL

Per avere omesso di divulgare l'annuncio antirazzismo nonostante specifica richiesta di un collaboratore della Procura Federale, dopo che un proprio sostenitore rivolgeva espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. ( Rapporto Coll.Procura Federale)".