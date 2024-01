Ufficiale Monopoli, innesto in attacco: arriva Sosa dall'Audace Cerignola. Dibenedetto in D

Doppia operazione , una in entrata e l’altra in uscita, del Monopoli sul mercato. Il club pugliese ha infatti accolto l’attaccante argentino Franco Tomas Sosa dall’Audace Cerignola e salutato il terzino sinistro Vito Dibenedetto ceduto in prestito al Nardò. Di seguito le due note ufficiali:

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, in prestito con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Tomas Sosa.

Argentino nato a Buenos Aires il 9 settembre 1995, in possesso della nazionalità italiana, attaccante di piede sinistro, Sosa ha disputato, nell’attuale campionato di serie C, con l’Audace Cerignola 20 partite. Nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Team Altamura (12 gol e 8 assist in 33 partite) e Fasano (6 gol e 3 assist in 30 partite) in serie D. In passato ha giocato anche con Sorrento, Agnonese, Ariano Irpino e Anagni".

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver trovato l’accordo con l’associazione Calcio Nardò per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vito Dibenedetto. Terzino sinistro classe 2004, prodotto del settore giovanile biancoverde, dopo aver esordito in prima squadra nella passata stagione, nel campionato di serie C 2023/2024 ha collezionato finora 5 presenze per un totale di 225 minuti".