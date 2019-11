Seregno, ecco il colpo Obinna. Erba: "Arriva mercoledì, e Borriello..."

Fonte: Tuttoseried

© foto di Federico De Luca

Il mercato non è ancora cominciato, ma quello del Seregno comincia già a far sognare. Il presidente del Seregno, Davide Erba, ha confermato l'interesse per Marco Borriello, sganciando un'altra bomba di mercato: «Marco Borriello è sicuramente un calciatore che ci interessa, da mercoledì avremo un altro pezzo da 90 con noi, si allenerà infatti con il gruppo Victor Obinna, ex calciatore di Chievo e Inter». L'ultima esperienza ufficiale di Obinna risale alla stagione 2018-2019, quando disputò il campionato di Premier Soccer League in Sudafrica, nell'ultimo anno due apparizioni fugaci sui campi, nelle quali si è allenato con le maglie di Potenza e Vedeggio, senza tuttavia riuscire a scendere in campo. Il futuro del Seregno è nel frattempo già scritto, in caso di un nuovo arbitraggio ritenuto scadente, il presidente Erba sarebbe disposto a ritirare la squadra, accedendo al campionato di Serie C, tramite l'acquisto di un titolo sportivo: «In caso non dovesse arrivare la promozione tramite la vittoria del campionato acquisterò il titolo della Serie C, e se l'arbitraggio continuasse a non essere soddisfacente sarei pronto a ritirare la squadra, ho già avvisato a Roma, sarebbe qualcosa di clamoroso».