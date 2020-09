Taranto, colpo dall'Argentina per l'attacco: c'è l'accordo con Stracqualursi

Colpo a sorpresa del Taranto, club che punta a vincere la Serie D, che è a un passo dall’aggiudicarsi le prestazioni dell’esperto centravanti Denis Stracqualursi. Secondo quanto riferito da Canale 85 l’argentino classe ‘87 avrebbe trovato l’accordo economico con il club pugliese, ma per le firme e l’ufficializzazione bisognerà attendere che si sblocchi la situazione relativa al suo viaggio verso l’Italia al momento in stand by a causa dell’emergenza Covid-19. Stracqualursi vanta una lunghissima esperienza che lo ha visto vestire soprattutto la maglia del San Lorenzo in patria, ma anche quelle di Everton, Emelec e Baniyas.