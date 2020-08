tmw Anche il Ravenna si inserisce per Mokulu: i romagnoli puntano al suo ritorno

In attesa della riammissione in C, che pare ormai una formalità, il Ravenna sta cercando di allestire la rosa che sarà guidata da mister Magi. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i romagnoli puntano a un grande ritorno, quello di Benjamin Mokulu, ancora sotto contratto con il Padova ma prossimo all'addio del club: come già anticipato, però, i giallorossi dovranno sfidare la concorrenza di Gubbio e Modena.