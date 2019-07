La Vastese riparte con nuovo entusiasmo grazie all'accoppiata Marco Amelia - Rino D'Agnelli. L'ex portiere, campione del mondo nel 2006, siederà sulla panchina del club abruzzese, coadiuvato da Rino D'Agnelli come Direttore Sportivo. Quest'ultimo è reduce da una buona annata con il Mantova in serie D e sta già lavorando per costruire la squadra del prossimo anno.