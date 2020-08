ufficiale Ravenna, in attesa della riammissione ecco il mister. Annuale per Magi

Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica di aver affidato la guida della prima squadra per la prossima stagione a Giuseppe Magi, il quale si legherà alla società fino al 30 giugno 2021.

L’allenatore originario di Pesaro ha al suo attivo due storiche promozioni in serie C (Maceratese e Gubbio) e la conquista dei playoff con gli eugubini da neopromossi, oltre a esperienze sulle panchine di Vis Pesaro, Virtus Bassano e Sambenedettese. Da sottolineare che il club è in attesa della riammissione in C.