UFFICIALE: Sancataldese, ecco Lucarelli Jr.

© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com

Rinforzo in difesa per la Sancataldese. Il club siciliano ha ultimato l'ingaggio di Mattia Lucarelli (19), figlio di Cristiano, cresciuto nelle giovanili del Livorno ed appena rientrato ai labronici dopo sei mesi passati al Gavorrano. Una conferma in serie D per il giovane terzino che ha già messo insieme 36 presenze nella categoria, comprese quelle con la maglia del Viareggio.