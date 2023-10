ufficiale Dopo il Livorno, Lucarelli jr riparte dall'Eccellenza. Firma con la Pro Livorno Sorgenti

Archiviata la parentesi con il Livorno nella scorsa stagione di Serie D, che lo ha visto protagonista a metà a seguito di un periodo vissuto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza di gruppo, il figlio d'arte Mattia Lucarelli (il cui padre è l'attuale allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli) è ripartito dall'Eccellenza: ha infatti firmato con la Pro Livorno Sorgenti, militante nel Girone A Toscana e reduce dal ko contro il Pontebuggianese. Il classe '99 è chiamato a risollevare le sorti della formazione livornese, penultima in classifica con un solo punto conquistato nelle quattro giornate di campionato ormai andate in archivio.

Di seguito la nota:

"La Pro Livorno Sorgenti ha raggiunto l’accordo per il tesseramento di Mattia Lucarelli. L’esterno sinistro classe 1999 torna così a indossare la casacca biancoverde, che già aveva vestito in serie D nella stagione 2020/21, contribuendo all’ottimo piazzamento conquistato dalla Pls nella sua prima storica annata nella massima serie dei Dilettanti. Dopo aver chiuso la sua parentesi con l’amaranto dell’Us Livorno 1915, Mattia Lucarelli si lancia nella sua prima esperienza in Eccellenza. I suoi trascorsi, infatti, parlano di annate vissute in serie C con il Pro Sesto e in D con Lucchese, Sancataldese, Gavorrano e Viareggio. Il laterale mancino si è già unito alla Prima squadra biancoverde. La società dà il bentornato a Mattia Lucarelli e gli augura il meglio per questa stagione sportiva".