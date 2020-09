ufficiale Siena, colpo in attacco. Arriva il centravanti Luca Forte

L’Acn Siena è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Forte. L’attaccante classe ’94 ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Pescara in Serie B; cresciuto nelle giovanili di Triestina e Varese e con un passato nella Nazionale Italiana Under 20, ha vestito nel corso delle stagioni le casacche tra le altre di Pro Vercelli, Carpi e Monza.

“Siena è una chiamata a cui non potevo dire di no, - la dichiarazione della punta - qui ho trovato un progetto importante a cui voglio dare tutto il mio contributo. La squadra ogni giorno di più sta acquisendo una propria filosofia di gioco e per un attaccante avere una guida come Gilardino è una fonte di crescita continua. Sappiamo di avere la responsabilità di vestire una maglia importante e di avere un obiettivo ben preciso da raggiungere. In campionato sappiamo che affronteremo avversarie di valore, ma ci stiamo preparando al meglio e personalmente non vedo l’ora discendere in campo, in questi giorni di ritiro si è poi creato un legame forte tra noi fuori dal campo e questo è un aspetto molto importate perché sulla forza del gruppo si costruiscono i successi”.