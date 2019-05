Varini sull'Avellino: "Club importante, se chiama non butto giù il telefono"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Prima Tivvu il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato delle voci che vorrebbero l’Avellino neopromosso in Serie C interessato a lui per la prossima stagione: “Non posso confermare alcuna chiacchierata, non voglio creare problemi a nessuno. Però l’Avellino è l’Avellino, non parliamo di un club normale, ma di uno che ha un’importanza straordinaria nel panorama di Serie C e di Serie B. - conclude Varini come riporta Tuttoavellino.it - Se mi chiamasse l'Avellino sicuramente non butterei il telefono, ne parliamo. Poi il calcio è fatto di tante ramificazioni, bisogna essere bravi a prendere il ramo giusto."