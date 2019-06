© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro dell'Argentina, Giovani Lo Celso ha parlato della sfida contro il Qatar decisiva per il passaggio del turno ai quarti di Copa America: "La gara contro il Qatar è molto importante e noi faremo di tutto per fare risultato. Siamo costretti a vincere ma io non la chiamerei pressione, ma rappresentare nel migliore dei modi la nostra Nazionale. Messi? E' un privilegio avere un compagno come lui, ti rende le cose più facili".